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Как выбрать подержанный Skoda Rapid и не прогадать: советы эксперта

Автоэксперт дал советы, как выбрать надежный Skoda Rapid за 1 млн рублей

2:05
Авто

В новом обзоре эксперта журнала "За рулем" Александра Виноградова рассматриваются ключевые аспекты покупки подержанного автомобиля Skoda Rapid стоимостью около 1 млн рублей. Анализируемые машины обычно имеют возраст от 7 до 9 лет и пробег между 150 и 200 тысяч километров.

Автоэксперт дал советы, как выбрать надежный Skoda Rapid за 1 млн рублей
Фото: Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эксперт подчеркивает, что после 150 тысяч километров потенциальным владельцам следует быть готовыми к возможным проблемам с коробкой передач и двигателем. Тем не менее, Виноградов отмечает, что Skoda Rapid достаточно надежен: кузов хорошо защищен от коррозии, а атмосферные двигатели долговечнее турбированных. Кроме того, автоматические коробки передач надежнее роботизированных.

Наименее надежной комбинацией, по словам эксперта, является 1.4-литровый турбодвигатель с роботизированной коробкой передач, которая при пробеге более 150 тысяч километров может потребовать частых визитов в сервис.

Большое доверие вызывает сочетание 1.6-литрового атмосферного двигателя мощностью 105 или 110 л. с. и шестиступенчатой гидромеханической коробки AQ160 (аналог японской Aisin TF-60SN), которая может эффективно работать даже после 250 тысяч километров.

"Автоматическая коробка этой модели показывает себя достойно среди бюджетных шестиступенчатых коробок, обеспечивая надежную работу до 200 тысяч километров без серьезных поломок", — добавляет Виноградов.

Однако специалист также указывает на слабые места: основной уязвимостью ранних моделей "Рапид" является цепной привод ГРМ. Несмотря на это, такие двигатели проще в обслуживании по сравнению с более поздними версиями после 2014 года, которые могут испытывать проблемы с повышенным расходом масла.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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