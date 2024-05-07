Врач поделилась методами борьбы с висцеральным жиром

Главный врач Городской клинической больницы № 52, Марьяна Лысенко, рассказала, что для избавления от висцерального жира необходимы правильные физические нагрузки. Она утверждает, что только диеты и голодание недостаточны для решения этой проблемы.
"Важный момент — акцентировать внимание в том числе и наших красивых стройных барышень, которые иногда чрезмерно увлекаются в том числе и методиками голодания, и разнообразными диетами, как правило, не медиками продиктованными, о том, что висцеральный жир и все проблемы с этим связанные невозможно ликвидировать посредством такого подхода", — пояснила Марьяна Лысенко.
Для устранения висцерального жира необходимы правильно подобранные и дозированные физические нагрузки, а также наставления и рекомендации от специалистов, как отметила врач. Висцеральный жир представляет собой жировые клетки, скапливающиеся внутри брюшной полости. Эксперты указывают на более высокую опасность избытка висцерального жира по сравнению с подкожным, так как он может привести к инфаркту, артериальной гипертонии или развитию сахарного диабета второго типа.
Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.