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Врач поделилась методами борьбы с висцеральным жиром

Врач Лысенко: для избавления от висцерального жира нужны физические нагрузки

1:12
Здоровье

Главный врач Городской клинической больницы № 52, Марьяна Лысенко, рассказала, что для избавления от висцерального жира необходимы правильные физические нагрузки. Она утверждает, что только диеты и голодание недостаточны для решения этой проблемы.

Врач Лысенко: для избавления от висцерального жира нужны физические нагрузки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Важный момент — акцентировать внимание в том числе и наших красивых стройных барышень, которые иногда чрезмерно увлекаются в том числе и методиками голодания, и разнообразными диетами, как правило, не медиками продиктованными, о том, что висцеральный жир и все проблемы с этим связанные невозможно ликвидировать посредством такого подхода", — пояснила Марьяна Лысенко.

Для устранения висцерального жира необходимы правильно подобранные и дозированные физические нагрузки, а также наставления и рекомендации от специалистов, как отметила врач. Висцеральный жир представляет собой жировые клетки, скапливающиеся внутри брюшной полости. Эксперты указывают на более высокую опасность избытка висцерального жира по сравнению с подкожным, так как он может привести к инфаркту, артериальной гипертонии или развитию сахарного диабета второго типа.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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