Губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал строительство домов для кошек в стиле сталинского ампира и античности

В Севастополе появятся дома для кошек в стиле сталинского ампира и античности

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Севастополе планируется создание уникальных домов для кошек, выполненных в архитектурном стиле исторических сталинских застроек и античности, как сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эти домики будут гармонично вписываться в окружающую архитектуру. Например, в центре Севастополя для кошек построят жильё в стиле сталинского ампира, а вблизи Херсонеса — в античном стиле. Новые дома для уличных кошек станут уникальными достопримечательностями крымского города, которые обязательно привлекут туристов.

Эскизы домов будут разрабатываться студентами и учениками художественных школ, а также обучающимися общеобразовательных учреждений.

В настоящее время на улицах города можно увидеть деревянные домики для кошек, которые вскоре будут заменены на маленькие архитектурные шедевры, обеспечивающие комфортное проживание для животных.