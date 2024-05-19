Губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал строительство домов для кошек в стиле сталинского ампира и античности

В Севастополе планируется создание уникальных домов для кошек, выполненных в архитектурном стиле исторических сталинских застроек и античности, как сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.
Эти домики будут гармонично вписываться в окружающую архитектуру. Например, в центре Севастополя для кошек построят жильё в стиле сталинского ампира, а вблизи Херсонеса — в античном стиле. Новые дома для уличных кошек станут уникальными достопримечательностями крымского города, которые обязательно привлекут туристов.
Эскизы домов будут разрабатываться студентами и учениками художественных школ, а также обучающимися общеобразовательных учреждений.
В настоящее время на улицах города можно увидеть деревянные домики для кошек, которые вскоре будут заменены на маленькие архитектурные шедевры, обеспечивающие комфортное проживание для животных.
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