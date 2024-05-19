Названа стоимость владения внедорожником УАЗ "Патриот"

В течение пяти лет владелец отечественного внедорожника УАЗ "Патриот" потратит на его техническое обслуживание сумму, превышающую его стоимость. К такому выводу пришли эксперты маркетингового агентства НАПИ.
Аналитики рассчитали стоимость владения УАЗ "Патриот" в базовой комплектации Base Икар. За пять лет она составит примерно 1,95 млн рублей, включая все расходы на эксплуатацию и владение автомобилем. В эту сумму входят затраты на страховку (ОСАГО и каско), покупку и замену резины, топливо, налоги, техобслуживание и текущий ремонт, а также потеря стоимости автомобиля за этот период.
При среднем годовом пробеге около 20 тыс. километров стоимость владения УАЗ "Патриот" на 1 километр составит 19 рублей 46 копеек. Ежемесячные расходы составляют в среднем 32,4 тыс. рублей, а ежегодные — 389,3 тыс. рублей, подсчитали аналитики.
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