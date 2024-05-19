Как вернуть здоровье и красоту ногтям: простые советы от эксперта

Выбор правильной пилочки и прием витаминов: секреты для отращивания длинных ногтей

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Иногда ногти перестают расти и становятся ломкими, но не стоит отчаиваться — есть простые советы, которые помогут вернуть им здоровый вид. Прежде всего, обращайтесь с ногтями бережно: наносите масло для кутикулы и надевайте перчатки перед уборкой. Эксперт ногтевого сервиса Елена Валуева делится еще несколькими способами заботы о ногтях.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ежедневно используйте масло для кутикулы. Увлажнение — ключ к здоровым и крепким ногтям. Масло жожоба прекрасно справляется с этой задачей, увлажняя кутикулу и ногтевое ложе.

Подумайте о биотине. Исследования показывают, что ломкость ногтей может быть связана с дефицитом биотина, витамина группы В. Добавьте в рацион печень, орехи, семечки, дрожжи, листовую капусту, яйца, овсяные хлопья, злаковые и грибы.

Купите мягкую пилочку для ногтей. Стеклянные пилочки долговечны, но мягкие пилочки лучше подходят для бережного ухода. При подпиливании всегда двигайтесь в одном направлении, начиная с внешнего края и двигаясь к центру. Это поможет избежать расслаивания ногтей и достичь желаемой формы.