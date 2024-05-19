Хотите побаловать себя необычным десертом? Приготовьте нежный пудинг из авокадо с шоколадным соусом

Ароматный пудинг из авокадо с шоколадным соусом: вкусный десерт

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Пудинг из авокадо с шоколадным соусом — аппетитный десерт для сладкоежек. Его легко приготовить дома. Ваша семья будет в восторге.

Фото: commons.wikimedia.org by Keledjian Alexandre is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

3 авокадо

1 стакан тростникового сахара

1 столовая ложка ванильного экстракта

1 чашка какао-порошка

1/2 стакана кокосового молока

2 щепотки молотой корицы

Приготовление

В чашу блендера добавьте авокадо, какао-порошок, тростниковый сахар, кокосовое молоко, ванильный экстракт и порошок корицы. Взбивайте на высокой скорости до получения однородной массы. Переложите полученную смесь в отдельную банку и храните некоторое время в холодильнике перед подачей на стол.