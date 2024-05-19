Хотите побаловать себя необычным десертом? Приготовьте нежный пудинг из авокадо с шоколадным соусом

Пудинг из авокадо с шоколадным соусом — аппетитный десерт для сладкоежек. Его легко приготовить дома. Ваша семья будет в восторге.
В чашу блендера добавьте авокадо, какао-порошок, тростниковый сахар, кокосовое молоко, ванильный экстракт и порошок корицы. Взбивайте на высокой скорости до получения однородной массы. Переложите полученную смесь в отдельную банку и храните некоторое время в холодильнике перед подачей на стол.
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