В мире заработал самый большой "углеродный пылесос"

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В Исландии введен в эксплуатацию самый большой "углеродный пылесос" в мире

1:31
Наука

Компания Climeworks заявила о вводе в эксплуатацию объекта под наименованием "Мамонт" в Исландии. Этот громадный комплекс по очистке атмосферы осуществляет фильтрацию воздуха через специализированные устройства с целью извлечения атмосферного углерода.

В Исландии введен в эксплуатацию самый большой "углеродный пылесос" в мире
Фото: Wikipedia by Monisha.pushparaj is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Полученное вещество собирается и подвергается давлению перед тем, как быть впрыснутым в недра земли с целью произведения эффективной очистки атмосферы нашей планеты.

Три года назад был создан прототип, который получил название "Орка", однако его мощность была значительно ниже, чем у объекта "Мамонт". Новая установка способна поглотить 36 000 тонн углерода ежегодно, что приблизительно соответствует выбросам 7800 автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Весь требуемый для работы объекта "Мамонт" энергоресурс извлекается из глубинных геотермальных источников.

Данный проект, напротив, не приносит значительной пользы экосистеме и представляет собой некую техническую хитрость, задуманную для предприятий, занимающихся добычей нефти. Эффективность таких установок по умолчанию низкая, однако они позволяют предприятиям "отчитываться" за свои затраты на топливо тем, что часть его расходуется на улавливание углерода из атмосферы. Ключевым вопросом является определение соотношения между сожженным и поглощенным веществом.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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