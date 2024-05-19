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От скандала к огороду: как Милявская забыла об унижениях, занимаясь землей

Лолита Милявская переключилась на огородничество после бойкота на телевидении

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Шоу-бизнес

Лолита Милявская, оказавшись в центре скандала после вечеринки Насти Ивлеевой, потеряла возможность выступать на концертах и появляться на телевидении из-за бойкота.

Лолита Милявская переключилась на огородничество после бойкота на телевидении
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

В результате, звезда нашла утешение в огородничестве. Певица уехала в Болгарию, где у неё есть дом с огородом, и активно занялась садово-огородными работами. Однако вскоре это занятие начало её утомлять.

Лолита поделилась с подписчиками, что готова вернуться к музыкальной карьере и планирует выпустить новый трек, записанный ещё до Нового года. Звезда также заявила, что последние события научили её философски подходить к жизни и не делать культа ни из работы, ни из личной жизни.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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