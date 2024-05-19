От скандала к огороду: как Милявская забыла об унижениях, занимаясь землей

Лолита Милявская, оказавшись в центре скандала после вечеринки Насти Ивлеевой, потеряла возможность выступать на концертах и появляться на телевидении из-за бойкота.
В результате, звезда нашла утешение в огородничестве. Певица уехала в Болгарию, где у неё есть дом с огородом, и активно занялась садово-огородными работами. Однако вскоре это занятие начало её утомлять.
Лолита поделилась с подписчиками, что готова вернуться к музыкальной карьере и планирует выпустить новый трек, записанный ещё до Нового года. Звезда также заявила, что последние события научили её философски подходить к жизни и не делать культа ни из работы, ни из личной жизни.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".