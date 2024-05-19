Как сохранить молодость рук: советы от врача-косметолога

Четыре рекомендации косметолога для сохранения молодости ваших рук

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы часто задумываемся о поддержании красоты кожи лица, но наши руки также требуют внимания. Врач-косметолог Марина Бековицкая рассказала, как ухаживать за руками, чтобы они не выдавали возраст. Кожа на руках тоньше, чем на лице, и мы за ней не так тщательно ухаживаем. Руки больше подвержены воздействию ультрафиолета и химических веществ, поэтому кожа на них быстро теряет красоту.

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Бековицкая рекомендует:

В осенне-зимний период ежедневно использовать кремы с ретинолом, поскольку после таких средств кожа чувствительна к УФ-лучам. Процедуры с гиалуроновой кислотой для увлажнения кожи и заполнения морщинок, включая биоревитализацию, мезотерапию и плазмотерапию. Кремы с мочевиной и парафиновые процедуры, которые размягчают кожу и не дают ей собираться в складки. Парафиновые ванночки предлагаются также во время маникюра. Защита от солнца весной и летом для предотвращения пигментации.