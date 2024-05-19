Как сохранить молодость рук: советы от врача-косметолога

Мы часто задумываемся о поддержании красоты кожи лица, но наши руки также требуют внимания. Врач-косметолог Марина Бековицкая рассказала, как ухаживать за руками, чтобы они не выдавали возраст. Кожа на руках тоньше, чем на лице, и мы за ней не так тщательно ухаживаем. Руки больше подвержены воздействию ультрафиолета и химических веществ, поэтому кожа на них быстро теряет красоту.
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Бековицкая рекомендует:
В осенне-зимний период ежедневно использовать кремы с ретинолом, поскольку после таких средств кожа чувствительна к УФ-лучам.
Процедуры с гиалуроновой кислотой для увлажнения кожи и заполнения морщинок, включая биоревитализацию, мезотерапию и плазмотерапию.
Кремы с мочевиной и парафиновые процедуры, которые размягчают кожу и не дают ей собираться в складки. Парафиновые ванночки предлагаются также во время маникюра.
Защита от солнца весной и летом для предотвращения пигментации.