Булыкин высказался о месте "Зенита" в чемпионской гонке и контракте с Семаком

Футболист Булыкин поинтересовался, как "Зенит" продлит контракт с Семаком без побед

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший футболист "Локомотива" и нидерландского "Аякса" Дмитрий Булыкин высказал своё мнение по поводу продления контракта с главным тренером "Зенита" Сергеем Семаком на пять лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Yevdokimov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам Булыкина, в текущем сезоне у "Зенита" было много поражений и ничьих, и команда не выступает так уверенно, как раньше.

У "Зенита" есть шансы на чемпионство и победу в Кубке, но Булыкину интересно, как руководство будет продлевать контракт с тренером, если клуб не выиграет ничего.

"У "Зенита" в этом сезоне много поражений, ничьих. Не так уверенно, как в прошлые годы. Конечно, ещё есть шансы на чемпионство и победу в Кубке. Но мне интересно, как клуб будет продлевать контракт с Семаком на столько лет, если не выиграют ничего", — сказал Булыкин в разговоре с "Чемпионатом".

Однако уверенность клуба и интрига в чемпионской гонке привлекают внимание. Булыкин также добавил, что в матче с "Ахматом" всё может быть возможным, но если "Зенит" является сильной командой, то должен одержать победу, иначе риск потерять шансы на титул.

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