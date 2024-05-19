Булыкин высказался о месте "Зенита" в чемпионской гонке и контракте с Семаком

Бывший футболист "Локомотива" и нидерландского "Аякса" Дмитрий Булыкин высказал своё мнение по поводу продления контракта с главным тренером "Зенита" Сергеем Семаком на пять лет.
По словам Булыкина, в текущем сезоне у "Зенита" было много поражений и ничьих, и команда не выступает так уверенно, как раньше.
У "Зенита" есть шансы на чемпионство и победу в Кубке, но Булыкину интересно, как руководство будет продлевать контракт с тренером, если клуб не выиграет ничего.
"У "Зенита" в этом сезоне много поражений, ничьих. Не так уверенно, как в прошлые годы. Конечно, ещё есть шансы на чемпионство и победу в Кубке. Но мне интересно, как клуб будет продлевать контракт с Семаком на столько лет, если не выиграют ничего", — сказал Булыкин в разговоре с "Чемпионатом".
Однако уверенность клуба и интрига в чемпионской гонке привлекают внимание. Булыкин также добавил, что в матче с "Ахматом" всё может быть возможным, но если "Зенит" является сильной командой, то должен одержать победу, иначе риск потерять шансы на титул.
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