Футболист Лунёв оценил Семака в качестве тренера "Зенита": "Команда каждый год становится чемпионом"

Футболист Лунёв уверен, что Семак — лучший российский тренер для "Зенита"

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Голкипер клуба "Карабах" Андрей Лунёв который ранее выступал за санкт-петербургский "Зенит", поделился своим мнением о главном тренере сине-бело-голубых Сергее Семаке.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Yevdokimov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Лунёв считает, что продление контракта Семака до 2030 года — хорошее решение. По его словам, среди отечественных тренеров нет лучшего кандидата для "Зенита" в настоящее время.

Он отмечает, что команда каждый год становится чемпионом, поэтому нет необходимости искать тренера за пределами России.

"Давайте возьмём во внимание, что команда каждый год становится чемпионом. Думаю, из российских специалистов лучше варианта для "Зенита", чем Семак, точно нет. А с какой целью искать тренера в Европе, когда результат вроде есть?" — задался вопросом Лунёв.

В данный момент "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, и Лунёв подчёркивает, что борьба за чемпионство и борьба за вылет вызывают большой интерес у болельщиков. Несмотря на отсутствие игр в еврокубках, это является главной интригой в чемпионской гонке.

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