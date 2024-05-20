Россия попала в десятку самых быстрорастущих экономик мира: топ мировых лидеров

Россия вошла в топ-10 стран среди самых крупных экономик мира

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Россия вошла в десятку крупнейших экономик мира по темпам роста в долларовом выражении.

Фото: commons.wikimedia.org by Schlurcher is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда и Всемирного банка, экономика России увеличилась в восемь раз с начала XXI века.

Анализ проводился среди экономик с ВВП не менее 100 миллиардов долларов.

Самый быстрый рост показала Эфиопия — её экономика выросла в 19,4 раза, достигнув 160 миллиардов долларов. Второе место занял Китай с ростом ВВП в 14,6 раза, а третье — Казахстан с ростом в 14,2 раза.

Наименее быстрый рост зафиксирован у Греции — 83%. На втором месте оказалась Пуэрто-Рико с ростом на 88%, а на третьем — Италия с показателем роста в 97%.