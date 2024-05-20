Сытный и очень вкусный молочный коктейль с клубникой и сливками: отличный источник витамина С и калия

Клубника — пожалуй, самый популярный ингредиент для молочного коктейля. Нет ничего лучше в жару, чем выпить вкусный и охлаждающий молочный коктейль с клубникой и сливками.
Сытный молочный коктейль можно приготовить очень быстро и без особых хлопот.
Клубника очень полезна для здоровья. Эти ягоды богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, а также не содержат натрия и холестерина. Клубника также является отличным источником витамина С и калия. Она помогает регулировать уровень сахара в крови, снижать давление и повышать иммунитет.
Вымойте и нарежьте клубнику в миске. В блендере смешайте клубнику, молоко, сливки и сахарную пудру. Перелейте в высокие бокалы. При подаче украсьте коктейль листьями мяты.
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