Сытный и очень вкусный молочный коктейль с клубникой и сливками: отличный источник витамина С и калия

Молочный коктейль с клубникой и сливками: вкусный рецепт

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Клубника — пожалуй, самый популярный ингредиент для молочного коктейля. Нет ничего лучше в жару, чем выпить вкусный и охлаждающий молочный коктейль с клубникой и сливками.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapušňák is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сытный молочный коктейль можно приготовить очень быстро и без особых хлопот.

Клубника очень полезна для здоровья. Эти ягоды богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, а также не содержат натрия и холестерина. Клубника также является отличным источником витамина С и калия. Она помогает регулировать уровень сахара в крови, снижать давление и повышать иммунитет.

Ингредиенты

1 чашка клубники

200 мл молока

2 листа мяты

100 мл свежих сливок

1 столовая ложка сахарной пудры

Приготовление

Вымойте и нарежьте клубнику в миске. В блендере смешайте клубнику, молоко, сливки и сахарную пудру. Перелейте в высокие бокалы. При подаче украсьте коктейль листьями мяты.