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Сытный и очень вкусный молочный коктейль с клубникой и сливками: отличный источник витамина С и калия

Молочный коктейль с клубникой и сливками: вкусный рецепт

1:05
Еда

Клубника — пожалуй, самый популярный ингредиент для молочного коктейля. Нет ничего лучше в жару, чем выпить вкусный и охлаждающий молочный коктейль с клубникой и сливками.

Молочный коктейль с клубникой и сливками: вкусный рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapušňák is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сытный молочный коктейль можно приготовить очень быстро и без особых хлопот.

Клубника очень полезна для здоровья. Эти ягоды богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, а также не содержат натрия и холестерина. Клубника также является отличным источником витамина С и калия. Она помогает регулировать уровень сахара в крови, снижать давление и повышать иммунитет.

Ингредиенты

  • 1 чашка клубники
  • 200 мл молока
  • 2 листа мяты
  • 100 мл свежих сливок
  • 1 столовая ложка сахарной пудры

Приготовление

Вымойте и нарежьте клубнику в миске. В блендере смешайте клубнику, молоко, сливки и сахарную пудру. Перелейте в высокие бокалы. При подаче украсьте коктейль листьями мяты.

Молочный клубничный коктейль
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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