Ваш автомобиль — бомба замедленного действия: узнайте, когда пора его продавать

Как понять, что автомобиль пора продавать

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На определённом этапе эксплуатации автомобиль превращается в обузу, и продать его в таком состоянии становится сложно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Поэтому стоит обсудить, когда лучше всего продавать транспортное средство.

Давайте разберёмся, когда наступает время расстаться с железным конём.

Когда пора продавать машину

Первый сигнал — это двигатель. Если он турбированный, его ресурс ограничен. Некоторые водители любят "притопить", что ещё больше сокращает срок службы мотора.

По этой причине лучше продавать машину, когда пробег приближается к 100 тысячам километров.

Атмосферный двигатель также не вечен — если вы заметили снижение мощности или странный выхлоп, готовьтесь к капитальному ремонту.

Кроме того, после 100 тысяч километров начинают изнашиваться коробка передач и полноприводная трансмиссия.

Ещё одной причиной избавиться от машины может быть появление ржавчины на кузове. С ней нужно бороться по мере её появления.