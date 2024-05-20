Ваш автомобиль — бомба замедленного действия: узнайте, когда пора его продавать

На определённом этапе эксплуатации автомобиль превращается в обузу, и продать его в таком состоянии становится сложно.
Поэтому стоит обсудить, когда лучше всего продавать транспортное средство.
Давайте разберёмся, когда наступает время расстаться с железным конём.
Когда пора продавать машину
Первый сигнал — это двигатель. Если он турбированный, его ресурс ограничен. Некоторые водители любят "притопить", что ещё больше сокращает срок службы мотора.
По этой причине лучше продавать машину, когда пробег приближается к 100 тысячам километров.
Атмосферный двигатель также не вечен — если вы заметили снижение мощности или странный выхлоп, готовьтесь к капитальному ремонту.
Кроме того, после 100 тысяч километров начинают изнашиваться коробка передач и полноприводная трансмиссия.
Ещё одной причиной избавиться от машины может быть появление ржавчины на кузове. С ней нужно бороться по мере её появления.
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