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Джикия пообещал, что не будет говорить, что "никогда не перейдёт" в тот или иной клуб: "Я не 20-летний парень"

Футболист Джикия заявил, что не имеет права говорить, в какую команду может перейти

1:47
Спорт

Капитан "Спартака" и защитник Георгий Джикия заявил, что не исключает возможности перехода в другой российский футбольный клуб.

Футболист Джикия заявил, что не имеет права говорить, в какую команду может перейти
Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Спортсмен отметил, что не хочет делать категоричных заявлений и будет рассматривать предложения от других команд.

Джикия подчеркнул важность уважительного отношения ко всем клубам, включая ЦСКА, Зенит, Динамо, Краснодар и Ростов.

"Я не 20-летний парень, который может позволить себе фразы вроде "Я никогда не перейду" в какую-либо команду. Потому что иногда бывает такое, что тебя вообще никуда не зовут… Очень важно относиться уважительно как к ЦСКА, так и к "Зениту", "Динамо", "Краснодару", "Ростову" — вообще ко всем командам", — сказал Джикия в разговоре с "РБ Спорт".

Футболист добавил, что сейчас у него крайне неопределённое положение, и предложил поговорить о развитии своей карьеры через несколько лет.

Георгий Джикия перешел в "Спартак" из "Амкара" в 2017 году и стал капитаном команды. За время своего выступления за красно-белых, он провёл более 200 матчей, забил 5 голов и сделал 11 результативных передач.

В текущем сезоне Джикия сыграл в 11 матчах, но не смог отличиться голами или результативными действиями. По информации из надежного источника Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в €5 млн.

В прошлые выходные стало известно, что Джикия покинет "Спартак" по окончании текущего сезона. Теперь будущее игрока находится под вопросом, и его возможный переход стал объектом интереса для других российских клубов.

РЕАКЦИЯ / Георгий Джикия – про прощальный домашний матч в футболке «Спартака»
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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