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Майгуров заявил, что российскими соревнованиями по биатлону интересуются за границей

Глава СБР Майгуров рассказал, что в некоторых странах смотрят российские старты

1:25
Спорт

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что международные коллеги проявляют интерес к выступлениям российских биатлонистов.

Он отметил, что в некоторых странах наблюдается интерес к Спартакиаде сильнейших и указал, что СБР стремится достичь мирового уровня в биатлоне, опираясь на результаты ведущих представителей этой спортивной дисциплины.

Виктор Майгуров также отметил, что федерация ставит перед тренерами задачу поднять уровень выступлений наших спортсменов.

"Я думаю, что в некоторых странах точно посматривают наши старты. Мне говорили, что некоторые коллеги смотрели Спартакиаду сильнейших. Мы ориентируемся на результаты лидеров мирового биатлона, ориентируемся на средние показатели. Ставим задачу перед тренерами, чтобы у нас они были на уровне", — сказал Майгуров.

Ранее исполнительный директор СБР Александр Пак высказался о возможных улучшениях в трансляции биатлонных состязаний по телевидению.

С февраля 2022 года российские биатлонисты временно не участвуют в международных соревнованиях из-за политической ситуации на Украине. Международная ассоциация биатлонистов приняла данное решение с целью сохранения политической нейтральности и независимости.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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