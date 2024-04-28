Малышко рассказал, какая судьба ждёт мировой биатлон без российских спортсменов

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Призёр ЧМ Малышко уверен, что без россиян мировой биатлон ждёт деградация

1:22
Спорт

Биатлонист Дмитрий Малышко, призёр чемпионата мира 2019 года, выразил свою озабоченность отсутствием российских спортсменов на международных соревнованиях, предупредив о возможной деградации мирового биатлона без участия сильных российских атлетов.

Призёр ЧМ Малышко уверен, что без россиян мировой биатлон ждёт деградация
Фото: commons.wikimedia.org by Steffen Prößdorf is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Малышко отметил, что Россия всегда занимала ведущие позиции в мировом биатлоне и их отсутствие негативно скажется на состоянии этого видя спорта.

Он выразил опасение, что без российских спортсменов спорт станет менее конкурентоспособным, что не принесет пользы ни самому биатлону, ни другим странам. Малышко также подчеркнул, что отсутствие российских атлетов на международной арене не будет способствовать улучшению ситуации в этом виде спорта.

"Сильнейшие лыжники, биатлонисты соревнуются внутри своей страны. Не думаю, что от того, что мы ушли со спортивной арены мировой, кому-то лучше. Будет, конечно, деградация", — сказал Малышко, которого цитирует ТАСС.

В настоящее время российские биатлонисты не участвуют в соревнованиях Кубка мира с марта 2022 года из-за временной дисквалификации Российской биатлонной федерации, наложенной Международным биатлонным союзом (IBU) из-за нарушений антидопинговых правил.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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