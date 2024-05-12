В Германии китайские автомобили начали плесневеть

Китайский гигант BYD сталкивается с трудностями в Европе из-за проблем с плесенью

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Китайский автомобильный производитель BYD, завоевывающий популярность на международных рынках, столкнулся с неожиданной проблемой в Германии.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

На немецких дорогах за последние месяцы появилось всего 160 новых электромобилей BYD, несмотря на прибытие 3 000 единиц на склад в порту Бремерхафен. Однако выяснилось, что внутри некоторых автомобилей обнаружили плесень, которая развилась в процессе морской транспортировки.

Теперь все зараженные машины проходят тщательную обработку для устранения грибка, что негативно сказывается на репутации бренда и его продажах на европейском рынке, где покупатели уже не столь восторженно воспринимают автомобили из Китая.