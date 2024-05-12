Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Индия выпустит первый в мире серийный мотоцикл на природном газе
Секретная техника лимфодренажа от Александра Микулина
Британско-американский десант высадился недалеко от российской границы в Эстонии
Эксперты рассказали, как собака говорит "я тебя люблю"
Здоровье и отдых: как путешествия помогают снизить стресс
Четыре фактора, спровоцировавшие потерю волос: рекомендации эксперта по волосам
Делегаты из Гвинеи-Бисау оценили уровень владения оружием Адама Кадырова
Украсьте сад пузыреплодником
Страх сближения и недоверие: причины и что с этим делать
В Германии китайские автомобили начали плесневеть

Китайский гигант BYD сталкивается с трудностями в Европе из-за проблем с плесенью

0:46
Авто

Китайский автомобильный производитель BYD, завоевывающий популярность на международных рынках, столкнулся с неожиданной проблемой в Германии.

Китайский гигант BYD сталкивается с трудностями в Европе из-за проблем с плесенью
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

На немецких дорогах за последние месяцы появилось всего 160 новых электромобилей BYD, несмотря на прибытие 3 000 единиц на склад в порту Бремерхафен. Однако выяснилось, что внутри некоторых автомобилей обнаружили плесень, которая развилась в процессе морской транспортировки.

Теперь все зараженные машины проходят тщательную обработку для устранения грибка, что негативно сказывается на репутации бренда и его продажах на европейском рынке, где покупатели уже не столь восторженно воспринимают автомобили из Китая.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Меган Маркл опозорилась во время визита с принцем Гарри в Нигерию

Супруга принца Гарри вновь оказалась в центре скандала.

Меган Маркл появилась в Нигерии в платье "Виндзор" с голой спиной
Кинологи назвали породы собак без неприятного запаха
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Александр Петров поделился трогательным снимком с супругой
Стало известно, как телеведущая Елена Николаева назвала ребенка от бывшего мужа Волочковой
Зеленский требует снять людей с фронта для "охраны Киева" Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Не допустите поломку двигателя. Уровень масла: что нужно знать и как проверить
Грандиозный демонтаж плотин на реке Кламат: как снос четырёх гигантов восстановит экосистему
Вот как кошки заранее узнают, что их хозяин скоро придёт домой: кошачье шестое чувство
Вот как кошки заранее узнают, что их хозяин скоро придёт домой: кошачье шестое чувство
Последние материалы
Китайский гигант BYD сталкивается с трудностями в Европе из-за проблем с плесенью
Эксперты рассказали, как собака говорит "я тебя люблю"
Здоровье и отдых: как путешествия помогают снизить стресс
Четыре фактора, спровоцировавшие потерю волос: рекомендации эксперта по волосам
Делегаты из Гвинеи-Бисау оценили уровень владения оружием Адама Кадырова
Украсьте сад пузыреплодником
Страх сближения и недоверие: причины и что с этим делать
Пушков посоветовал Макрону "прикусить язык" после слов о планах сдержать Россию
Компания Pivotal представила самолет Helix, доступный к покупке без лицензии
Дизайнер посоветовал, куда поставить стационарный миксер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников