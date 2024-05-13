Аграриям Приморья компенсировали убытки от наводнения на сумму свыше 200 млн рублей

Агропромышленные предприятия Приморского края получили более 200 миллионов рублей страховых выплат в связи с потерей урожая из-за сильных дождей и тайфунов в августе-сентябре 2023 года, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным издания, общий ущерб был зарегистрирован на территории 18 тысяч гектаров.
Согласно информации от Национального союза агростраховщиков (НСА), компенсации распределились следующим образом: 78,1 миллиона рублей было выплачено за утрату картофеля, 54,2 миллиона за сою, 23,7 миллиона за зерновые, 22,1 миллиона за кормовые культуры и 22 миллиона за овощи.
Большая часть выплат — 173,6 миллиона рублей — произведена по программе страхования от ЧС, в то время как 26,5 миллионов рублей были выплачены по мультирисковой программе. В выплатах участвовали преимущественно "РСХБ-Страхование", "ВСК" и "Согласие".
Президент НСА Корней Биджов сообщил, что в регионе уже ведётся заключение страховых договоров на начавшийся в регионе новый сев.
В 2023 году сельхозпроизводители Приморья собрали 840 тысяч тонн сои, кукурузы и риса, что на 27,6% меньше по сравнению с предыдущим годом из-за наводнения, повредившего около 40 тысяч гектаров сельхозугодий. Из них 32,5 тысячи гектаров были засеяны соей, а ущерб составил примерно 1,6 миллиарда рублей.
В 2023 году общий объем премий российских агростраховщиков вырос на 14,9% до почти 13 миллиардов рублей, а выплаты составили 5 миллиардов рублей, что на 30,7% больше по сравнению с предыдущим годом. Большая часть выплат, почти 2,6 миллиарда рублей, была направлена на возмещение убытков растениеводства, в то время как 2,4 миллиарда рублей были направлены на компенсацию убытков в животноводстве. Отказы в страховых выплатах были выданы в 660 случаях, что на 21,1% больше по сравнению с предыдущим годом.
Ранее в Воронежской области аграрии потерпели убытки от весенних заморозков.
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