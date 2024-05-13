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Аграриям Приморья компенсировали убытки от наводнения на сумму свыше 200 млн рублей

В Приморье страховщики выплатили компенсации за гибель урожая от наводнения

2:39
Страхование

Агропромышленные предприятия Приморского края получили более 200 миллионов рублей страховых выплат в связи с потерей урожая из-за сильных дождей и тайфунов в августе-сентябре 2023 года, сообщает ИА PrimaMedia.

В Приморье страховщики выплатили компенсации за гибель урожая от наводнения
Фото: unsplash.com by meriç tuna is licensed under Creative Commons CC0 1.0

По данным издания, общий ущерб был зарегистрирован на территории 18 тысяч гектаров.

Согласно информации от Национального союза агростраховщиков (НСА), компенсации распределились следующим образом: 78,1 миллиона рублей было выплачено за утрату картофеля, 54,2 миллиона за сою, 23,7 миллиона за зерновые, 22,1 миллиона за кормовые культуры и 22 миллиона за овощи.

Большая часть выплат — 173,6 миллиона рублей — произведена по программе страхования от ЧС, в то время как 26,5 миллионов рублей были выплачены по мультирисковой программе. В выплатах участвовали преимущественно "РСХБ-Страхование", "ВСК" и "Согласие".

Президент НСА Корней Биджов сообщил, что в регионе уже ведётся заключение страховых договоров на начавшийся в регионе новый сев.

В 2023 году сельхозпроизводители Приморья собрали 840 тысяч тонн сои, кукурузы и риса, что на 27,6% меньше по сравнению с предыдущим годом из-за наводнения, повредившего около 40 тысяч гектаров сельхозугодий. Из них 32,5 тысячи гектаров были засеяны соей, а ущерб составил примерно 1,6 миллиарда рублей.

В 2023 году общий объем премий российских агростраховщиков вырос на 14,9% до почти 13 миллиардов рублей, а выплаты составили 5 миллиардов рублей, что на 30,7% больше по сравнению с предыдущим годом. Большая часть выплат, почти 2,6 миллиарда рублей, была направлена на возмещение убытков растениеводства, в то время как 2,4 миллиарда рублей были направлены на компенсацию убытков в животноводстве. Отказы в страховых выплатах были выданы в 660 случаях, что на 21,1% больше по сравнению с предыдущим годом.

Ранее в Воронежской области аграрии потерпели убытки от весенних заморозков.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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