Стало известно о купленной победе певицы Севиль на шоу "Маска"

Продюсер Дворцов высказался о победе Севиль в "Маске": "Кто-то забашлял"

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом "Страсти" выразил мнение, что за победу певицы Севиль в шоу "Маска" могли заплатить.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

Он назвал исполнительницу талантливой, отметив ее заслуженную победу.

"Севиль — молодая артистка, но я считаю, что она не дотягивает определенные моменты, которые может исполнить на сцене. Возможно, кто-то за нее забашлял денежки, поэтому она и стала победительницей сезона", — пояснил Дворцов.

Мужчина дал совет продюсерам программы и призвал их приглашать на передачу более возрастных, но популярных исполнителей, чтобы повысить рейтинги проекта.

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