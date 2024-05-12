Стало известно о купленной победе певицы Севиль на шоу "Маска"

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом "Страсти" выразил мнение, что за победу певицы Севиль в шоу "Маска" могли заплатить.
Он назвал исполнительницу талантливой, отметив ее заслуженную победу.
"Севиль — молодая артистка, но я считаю, что она не дотягивает определенные моменты, которые может исполнить на сцене. Возможно, кто-то за нее забашлял денежки, поэтому она и стала победительницей сезона", — пояснил Дворцов.
Мужчина дал совет продюсерам программы и призвал их приглашать на передачу более возрастных, но популярных исполнителей, чтобы повысить рейтинги проекта.
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