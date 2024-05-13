Новый рекорд термоядерного синтеза: токамак удерживал плазму с температурой 50 миллионов °C шесть минут

Физики сумели удерживать разогретую до 50 млн градусов плазму до 6 минут

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Новый рекорд термоядерного синтеза установила международная команда учёных в небольшом токамаке WEST на юге Франции. Об этом сообщили в Принстонской лаборатории физики плазмы (PPPL).

Фото: CEA IRFM by Christophe Roux is licensed under CC-BY-4.0

Физики добились удержания в стабильном состоянии плазмы, разогретой до 50 миллионов градусов, в течение шести минут. Температура — не рекордная, в других реакторах удавалось получить и большую, а вот длительность пока никто не превзошёл.

"Нам нужен новый источник энергии, и этот источник должен быть непрерывным и постоянным", — объяснил научный сотрудник Французской комиссии по атомной энергии и альтернативным источникам энергии Ксавье Литодон.

По его словам, ключевым фактором, обусловившим успех эксперимента, стали вольфрамовые стенки токамака. В аналогах они выполнены из графита, который впитывает топливо, что загрязняет его.

По словам Туллио Барбуи из PPPL, на поддержание температуры плазмы было затрачено 1,15 ГДж энергии. Но при этом было выделено на 15% больше энергии, а сам плазменный пучок получился вдвое плотнее.

WEST — экспериментальная установка размером 2,5x2,5x2,5 метра. Достижения учёных показывают, что по тому же принципу (с вольфрамовой камерой) можно сделать большой реактор для выработки энергии в промышленных масштабах. Он уже строится рядом — гигантский токамак ITER должен стать самым большим в мире.

Термоядерный синтез — самый перспективный источник энергии. Получение энергии с помощью тех же процессов, что происходят в ядре Солнца, в четыре миллиона раз эффективнее, чем сжигание ископаемого топлива, и при этом абсолютно экологически чисто.

Горение плазмы в токамаке