Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-5 причин посетить Италию: от кулинарии до пейзажей
Три проблемы, напоминающие о себе через состояние ваших волос
Виктория Боня продолжает эксперименты с внешностью: от пластики до наращивания волос
В Парке Победы стартовал автопробег "Офицеры России — дорогами Памяти"
Поредение волос: причины выпадения волос
В США началось производство перспективных ионных батарей на основе натрия
Как законно снизить стоимость полиса ОСАГО: ключевые советы от страховой компании
Полмира от США до России увидело полярные сияния в ночь на субботу
Где не стоит бывать: 5 самых опасных мест России
Это универсальное растение для пейзажных садов и сельских участков: красивый многолетник с перистыми листьями

Почему стоит посадить гравилат

0:52
Садоводство » Цветы

Гравилат — универсальное растение для пейзажных садов и сельских участков. Многолетник до 70 см с перистыми листьями и цветами от простых до махровых, в красных, жёлтых, оранжевых и розовых оттенках. Цветение зависит от вида, некоторые цветут май-июнь, другие — всё лето. Любит хорошее освещение и умеренное увлажнение почвы. Не требует особого ухода, только регулярный полив и иногда подкормка.

Почему стоит посадить гравилат
Фото: https://www.flickr.com/photos/anniesannuals/3220834177/ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Обрезка отцветших цветков способствует длительному цветению, а пересадка — каждые 3 года. Зимостойкий и редко болеющий, гравилат идеален для создания групповых посадок в миксбордерах с другими растениями, такими как тысячелистник, шалфей и декоративные злаки.

Гравилат обзор многолетника - посадка и уход в открытом грунте🌺
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Вот как кошки заранее узнают, что их хозяин скоро придёт домой: кошачье шестое чувство

Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.

Стало известно, как кошки узнают, когда их хозяин придет домой
Меган Маркл появилась в Нигерии в платье "Виндзор" с голой спиной
Меган Маркл опозорилась во время визита с принцем Гарри в Нигерию
Александр Петров поделился трогательным снимком с супругой
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Наступление на Харьков с разных флангов, удар террористов Киева по РФ Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Стало известно, как телеведущая Елена Николаева назвала ребенка от бывшего мужа Волочковой
Не допустите поломку двигателя. Уровень масла: что нужно знать и как проверить
Садальского восхитил полуфинал "Евровидения": вот где нужно Аксюте и Эрнсту учиться
Садальского восхитил полуфинал "Евровидения": вот где нужно Аксюте и Эрнсту учиться
Последние материалы
Полмира от США до России увидело полярные сияния в ночь на субботу
Где не стоит бывать: 5 самых опасных мест России
Красный виноград: уникальные свойства для здоровья
Джордж Миллер выразил желание снять "Тор 5" с Крисом Хемсвортом
Карликовые формы деревьев для участка
Как достойно заботиться о зоне бикини
Заряд на успех: почему нет мотивации к спорту
Негативные мысли про себя: разбор техники разворота на 180 градусов
Анастасия Волочкова завершила отдых на Мальдивах и призналась в трудностях общения
Шагоход P1 успешно проходит по любой местности и не боится сурового обращения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников