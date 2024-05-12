Это универсальное растение для пейзажных садов и сельских участков: красивый многолетник с перистыми листьями

Почему стоит посадить гравилат

0:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Гравилат — универсальное растение для пейзажных садов и сельских участков. Многолетник до 70 см с перистыми листьями и цветами от простых до махровых, в красных, жёлтых, оранжевых и розовых оттенках. Цветение зависит от вида, некоторые цветут май-июнь, другие — всё лето. Любит хорошее освещение и умеренное увлажнение почвы. Не требует особого ухода, только регулярный полив и иногда подкормка.

Фото: https://www.flickr.com/photos/anniesannuals/3220834177/ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Обрезка отцветших цветков способствует длительному цветению, а пересадка — каждые 3 года. Зимостойкий и редко болеющий, гравилат идеален для создания групповых посадок в миксбордерах с другими растениями, такими как тысячелистник, шалфей и декоративные злаки.