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Медицинская страховка в Китай: для кого она обязательна и как её оформить

"АльфаСтрахование": получить визу в Китай можно только при наличии медстраховки

2:46
Страхование

Китай - популярное у россиян направление для отдыха, осмотра достопримечательностей, учёбы, бизнеса и многого другого. Независимо от цели путешествия, в КНР потребуется медицинская страховка - без неё визу в страну не выдадут. "АльфаСтрахование" рассказало о том, как её оформить и на что обратить внимание.

"АльфаСтрахование": получить визу в Китай можно только при наличии медстраховки
Фото: pixabay.com by windhorsetourchina is licensed under Creative Commons Zero

Требования к страхованию для посещения Китая

Медицинская страховка оформляется при въезде в Китай независимо от сроков посещения страны. Услуги квалифицированных врачей здесь можно получить только на страховой основе. Исключение - граждане РФ, которые выезжают в КНР в рамках служебной командировки и имеют право на получение квалифицированной медпомощи по международным договорам и других нормативных актов.

Медстраховка в КНР должна соответствовать определённым требованиям:

  • Минимальная сумма страхового покрытия должна составлять не менее 2 миллионов рублей или эквивалент в иностранной валюте.
  • Полис должен покрывать расходы на экстренную медицинскую помощь, лечение болезней и травм, возникших в ходе поездки, а также репатриацию застрахованного в случае необходимости.
  • Страховка должна быть действительна с момента въезда в страну и до дня выезда.
  • Страховой документ для оформления визы в Китай должен быть заполнен на русском или английском языке машинописным текстом.

Дополнительные медицинские услуги по страховке

Обычно базового страхового полиса достаточен для въезда в КНР, однако на случай экстренных ситуаций, например, операций и сложных медицинских процедур, есть смысл увеличить страховую сумму до 50-100 тысяч евро.

Также можно включить в полис дополнительные опции, такие как страхование багажа, отмена поездки и т. д. Туристам, любящим активный отдых, можно добавить в страховку пункт о спортивных мероприятиях.

От чего зависит стоимость страховки в Китай

На цену полиса влияют несколько факторов:

  • Возраст застрахованных и количество лиц в полисе. Включение детей или пожилых людей старше 70 лет увеличивает стоимость.
  • Дополнительные страховые риски. Важно тщательно проанализировать все пункты и выбрать необходимые.
  • Максимальная страховая сумма. Чем выше сумма, тем дороже полис.
  • Срок действия полиса. Чем он больше, тем выше цена.

Ранее эксперты рассказали, как получить медпомощь в путешествии можно по туристической страховке, ОМС и ДМС.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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