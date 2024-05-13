Медицинская страховка в Китай: для кого она обязательна и как её оформить

Китай - популярное у россиян направление для отдыха, осмотра достопримечательностей, учёбы, бизнеса и многого другого. Независимо от цели путешествия, в КНР потребуется медицинская страховка - без неё визу в страну не выдадут. "АльфаСтрахование" рассказало о том, как её оформить и на что обратить внимание.
Медицинская страховка оформляется при въезде в Китай независимо от сроков посещения страны. Услуги квалифицированных врачей здесь можно получить только на страховой основе. Исключение - граждане РФ, которые выезжают в КНР в рамках служебной командировки и имеют право на получение квалифицированной медпомощи по международным договорам и других нормативных актов.
Медстраховка в КНР должна соответствовать определённым требованиям:
Обычно базового страхового полиса достаточен для въезда в КНР, однако на случай экстренных ситуаций, например, операций и сложных медицинских процедур, есть смысл увеличить страховую сумму до 50-100 тысяч евро.
Также можно включить в полис дополнительные опции, такие как страхование багажа, отмена поездки и т. д. Туристам, любящим активный отдых, можно добавить в страховку пункт о спортивных мероприятиях.
На цену полиса влияют несколько факторов:
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