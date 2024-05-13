Мастерство стрелок: бьютихаки от визажиста Александры Френч

Три бьютихака для создания идеальных стрелок на глазах

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Визажист Александра Френч, награжденная премией "Эмми" за свою работу над вторым сезоном "Эйфории", обладает экспертным знанием в создании идеальных стрелок. В своей работе на съемочной площадке сериала она особенно часто занималась макияжем глаз. В интервью американскому порталу Mindbodygreen она поделилась своими секретами, которые мы сейчас переведем и применим.

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Первый секрет: маркировка контура стрелки мелкими штрихами

Для тех, кто не чувствует уверенности в создании стрелок, советует начать с маркировки контура лайнером. Александра Френч использует жидкий лайнер для глаз от Freck Beauty, чтобы нарисовать мелкие штрихи, обозначающие желаемую линию, а затем проводит стрелку подводкой и кистью. В качестве подводки она предпочитает продукцию от Omiana (есть аналоги у MAC!).

Второй секрет: коррекция стрелки ватным диском

Не стоит паниковать, если стрелка получилась не идеальной. Даже у опытных визажистов случаются промахи. Александра Френч признается, что не всегда получается идеальная стрелка, особенно когда клиентка одновременно делает прическу. При необходимости можно использовать ватные диски и мицелярную воду на масляной основе для коррекции стрелки или даже полного стирания и повторного создания. После нарисованной правильной линии она всегда наносит корректор под глаза.

Третий секрет: выбор формы стрелки в соответствии с формой глаза

Александра Френч рекомендует изучить форму своего глаза и определить, какая форма стрелки подходит именно вам. Например, у нее маленькие глаза, поэтому она предпочитает делать прямую стрелку, чтобы их визуально увеличить.

В завершение Френч подчеркивает, что создание стрелок — это навык, который приходит с опытом, и не следует зацикливаться на идеальности. Макияж должен приносить удовольствие и позволять проявить вашу индивидуальность.