Новый авиамаршрут Чита-Казань: старт сотрудничества "Северный ветер" и Забайкалье

В ближайшее время между Читой и Казанью может быть открыт новый авиамаршрут, благодаря взаимодействию авиакомпании "Северный ветер" и региона Забайкалье. Вице-премьер Алексей Гончаров на оперативном совещании 13 мая сообщил, что уже начаты экономические расчёты для этого проекта. Он также указал на активность казанской авиакомпании, которая обслуживает 26 направлений.
Гончаров выразил уверенность в успехе этого сотрудничества, отметив, что для Забайкальского края это не первый опыт в запуске авиамаршрутов — в регионе уже функционирует 11 маршрутов с сезонным увеличением частоты полётов.
Компания S7 Airlines в мае будет выполнять 14 рейсов в неделю, в июне — 16, а в июле и августе — 21. Вице-премьер также добавил, что из Читы будут запущены ночные рейсы S7 Airlines, осуществляемые три раза в неделю.
Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.