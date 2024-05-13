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Новый авиамаршрут Чита-Казань: старт сотрудничества "Северный ветер" и Забайкалье

Казань и Чита будет связана прямым авиамаршрутом

1:03
Туризм

В ближайшее время между Читой и Казанью может быть открыт новый авиамаршрут, благодаря взаимодействию авиакомпании "Северный ветер" и региона Забайкалье. Вице-премьер Алексей Гончаров на оперативном совещании 13 мая сообщил, что уже начаты экономические расчёты для этого проекта. Он также указал на активность казанской авиакомпании, которая обслуживает 26 направлений.

Казань и Чита будет связана прямым авиамаршрутом
Фото: flickr.com by Роб Старлинг is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Гончаров выразил уверенность в успехе этого сотрудничества, отметив, что для Забайкальского края это не первый опыт в запуске авиамаршрутов — в регионе уже функционирует 11 маршрутов с сезонным увеличением частоты полётов.

Компания S7 Airlines в мае будет выполнять 14 рейсов в неделю, в июне — 16, а в июле и августе — 21. Вице-премьер также добавил, что из Читы будут запущены ночные рейсы S7 Airlines, осуществляемые три раза в неделю.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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