Новый авиамаршрут Чита-Казань: старт сотрудничества "Северный ветер" и Забайкалье

Казань и Чита будет связана прямым авиамаршрутом

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

В ближайшее время между Читой и Казанью может быть открыт новый авиамаршрут, благодаря взаимодействию авиакомпании "Северный ветер" и региона Забайкалье. Вице-премьер Алексей Гончаров на оперативном совещании 13 мая сообщил, что уже начаты экономические расчёты для этого проекта. Он также указал на активность казанской авиакомпании, которая обслуживает 26 направлений.

Фото: flickr.com by Роб Старлинг is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Гончаров выразил уверенность в успехе этого сотрудничества, отметив, что для Забайкальского края это не первый опыт в запуске авиамаршрутов — в регионе уже функционирует 11 маршрутов с сезонным увеличением частоты полётов.

Компания S7 Airlines в мае будет выполнять 14 рейсов в неделю, в июне — 16, а в июле и августе — 21. Вице-премьер также добавил, что из Читы будут запущены ночные рейсы S7 Airlines, осуществляемые три раза в неделю.