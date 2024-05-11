Избавляемся от сорняков в саду: вот как удалить нежелательные растения

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Как бороться с сорняками в саду

2:40
Садоводство » Советы

Изучение наиболее распространённых видов сорняков может помочь вам идентифицировать эти растения на вашем газоне и в саду. Многие распространённые сорняки имеют в своем названии слово "сорняк", например амброзия, спорыш и полынь.

Как бороться с сорняками в саду
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сорняки часто считаются вредными растениями, которые вторгаются на газоны и в сады. Если вы сможете определить, какие растения являются сорняками, вы также сможете узнать, как контролировать или искоренять эти распространённые виды сорняков.

Одуванчики

Одуванчики — предвестники весны. Их ярко-жёлтые цветы часто пробиваются сквозь газоны и появляются между трещинами на подъездных дорожках и тротуарах. Хотя эти многолетние растения имеют множество лекарственных применений, их можно добавлять в салаты или использовать для приготовления вина, многие домовладельцы предпочли бы исключить одуванчики.

Как с ними бороться

Предотвращения прорастания семян одуванчика недостаточно для уничтожения растений. Вы можете использовать гербицид для уничтожения одуванчиков, но наиболее эффективным и наименее вредным способом является выкапывание цветов с корнями. Однако, поскольку стержневой корень длинный, это может быть сложной работой.

Растения подорожника

Подорожник обыкновенный — относительно безвредное растение, его можно скашивать всякий раз, когда вы подстригаете газон. Он хорошо переносит интенсивное движение пешеходов и уплотненную почву, что означает, что он быстро заселяет любой газон, который часто используется семьей.

Как бороться

Вырвите или выкопайте сорняки подорожника. Продолжайте вырывать их, пока они не дадут семян. В конце концов, растение сдастся. Это может показаться непрерывным процессом, но главное — постоянство.

Амброзия полыннолистная

Амброзию обыкновенную легко идентифицировать по её глубоко рассечённым листьям. Возможно, вам придется идентифицировать этот сорняк, даже если вы не заботитесь о том, чтобы на вашем участке не было сорняков по эстетическим соображениям.

Если вы страдаете аллергией, амброзия обыкновенная является основным источником насморка.4

Как с ними бороться

Амброзия не переносит постоянного скашивания или плодородных почв. Поддерживайте здоровый, подстриженный газон на своем месте в соответствии с регулярным графиком подкормки, чтобы держать амброзию в страхе.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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