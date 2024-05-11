Избавляемся от сорняков в саду: вот как удалить нежелательные растения

Изучение наиболее распространённых видов сорняков может помочь вам идентифицировать эти растения на вашем газоне и в саду. Многие распространённые сорняки имеют в своем названии слово "сорняк", например амброзия, спорыш и полынь.
Сорняки часто считаются вредными растениями, которые вторгаются на газоны и в сады. Если вы сможете определить, какие растения являются сорняками, вы также сможете узнать, как контролировать или искоренять эти распространённые виды сорняков.
Одуванчики
Одуванчики — предвестники весны. Их ярко-жёлтые цветы часто пробиваются сквозь газоны и появляются между трещинами на подъездных дорожках и тротуарах. Хотя эти многолетние растения имеют множество лекарственных применений, их можно добавлять в салаты или использовать для приготовления вина, многие домовладельцы предпочли бы исключить одуванчики.
Как с ними бороться
Предотвращения прорастания семян одуванчика недостаточно для уничтожения растений. Вы можете использовать гербицид для уничтожения одуванчиков, но наиболее эффективным и наименее вредным способом является выкапывание цветов с корнями. Однако, поскольку стержневой корень длинный, это может быть сложной работой.
Растения подорожника
Подорожник обыкновенный — относительно безвредное растение, его можно скашивать всякий раз, когда вы подстригаете газон. Он хорошо переносит интенсивное движение пешеходов и уплотненную почву, что означает, что он быстро заселяет любой газон, который часто используется семьей.
Как бороться
Вырвите или выкопайте сорняки подорожника. Продолжайте вырывать их, пока они не дадут семян. В конце концов, растение сдастся. Это может показаться непрерывным процессом, но главное — постоянство.
Амброзия полыннолистная
Амброзию обыкновенную легко идентифицировать по её глубоко рассечённым листьям. Возможно, вам придется идентифицировать этот сорняк, даже если вы не заботитесь о том, чтобы на вашем участке не было сорняков по эстетическим соображениям.
Если вы страдаете аллергией, амброзия обыкновенная является основным источником насморка.4
Как с ними бороться
Амброзия не переносит постоянного скашивания или плодородных почв. Поддерживайте здоровый, подстриженный газон на своем месте в соответствии с регулярным графиком подкормки, чтобы держать амброзию в страхе.
Кошки считаются одними из самых чистоплотных домашних питомцев, но на рыбалку их не возьмешь, и они не будут приносить тапочки.