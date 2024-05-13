О чем расскажут питомцы о вас: в партизаны не пойдут

Стало известно, о чем расскажут ваши питомцы

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вопрос выбора домашнего животного часто отражает глубокие психологические потребности людей. Это подтверждают эксперты, исследовавшие влияние домашних животных на их владельцев. Считается, что животные могут многое сказать о своих хозяевах, включая черты, которые они предпочитают скрывать.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ссылка на психолога Александра Некрасова-Грома указывает, что выбор между собакой или кошкой часто основан на том, чего человеку не хватает в его собственной жизни.

Собаки, например, известны своей преданностью и желанием угодить. Они идеально подходят людям, ищущим любовь и теплоту, поскольку собака всегда ждет возвращения хозяина, испытывает радость при встрече и исполняет команды.

Кошки, в свою очередь, символизируют независимость и свободу. Они могут проявлять привязанность, когда им это угодно, и также могут проявлять агрессию, если посчитают это необходимым. Кошки часто возвращаются домой после прогулок, когда они этого хотят, что делает их идеальным выбором для тех, кто ценит свободу и самостоятельность.

Таким образом, выбор домашнего животного может стать отражением личных потребностей и желаний их владельцев, добавляя в их жизнь именно те элементы, в которых они нуждаются больше всего.