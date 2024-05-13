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Кардиолог Гандельман: в одуванчике есть инулин, снижающий уровень холестерина и предотвращающий развитие бляшек в сосудах

Россиянам рассказали о пользе употребления свежих листьев одуванчика

1:25
Здоровье

В программе "Жить здорово!" на Первом канале, рассказали о пользе употребления одуванчиков.

Россиянам рассказали о пользе употребления свежих листьев одуванчика
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Елена Малышева заявила, что салат с одуванчиками содержит витамин К, бета-каротин и марганец.

"Человеческий организм не может синтезировать витамин А, а бета-каротин — его предшественник, его нужно получать извне. Листья одуванчика хорошая вещь для получения бета-каротина,” — уточнила она.

Кардиолог Герман Гандельман рассказал, что помимо этого, в этом растении есть инулин, снижающий уровень холестерина и предотвращающий развитие бляшек в сосудах, тем самым помогая в профилактике атеросклероза. Он также предупредил, что одуванчик нельзя употреблять людям, принимающим варфарин, так как он нивелирует эффект от препарата.

Михаил Коновалов объяснил, что использовать нужно листья одуванчиков и собирать их лучше не ближе, чем в 500 метрах от дороги. Собирать лучше весной, когда растение молодое и нет белого сока, а выбирать необходимо наиболее округлые листья.

По словам Елены Малышевой из одуванчиков получается отличный салат, в который можно добавить, например, яйца, сметану, чеснок, сыр и приправы. А вот термически обрабатывать листья не стоит.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
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