Россия вводит жёсткие меры: майнинг криптовалют под угрозой. Подробности нового законопроекта

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В России намерены ужесточить контроль за майнингом криптовалют

0:45
Экономика

Россия планирует усилить контроль над майнингом криптовалют, осуществляемым в жилых зонах.

В России намерены ужесточить контроль за майнингом криптовалют
Фото: flickr.com by Marko Ahtisaari is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По информации, опубликованной газетой "Известия" и основанной на данных Экспертного совета при правительстве, предложено использовать счётчики электроэнергии для сравнения зарегистрированного и фактического потребления энергии.

Предложенная мера предусматривает штрафы за превышение норм потребления, указанных в платежных документах, но расчёт штрафов будет производиться по тарифам для промышленных потребителей, а не по льготным тарифам для жителей.

Эти шаги направлены на легализацию рынка майнинга и снижение нагрузки на энергосистему от нелицензированной деятельности по добыче криптовалют.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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