Россия вводит жёсткие меры: майнинг криптовалют под угрозой. Подробности нового законопроекта

Россия планирует усилить контроль над майнингом криптовалют, осуществляемым в жилых зонах.
По информации, опубликованной газетой "Известия" и основанной на данных Экспертного совета при правительстве, предложено использовать счётчики электроэнергии для сравнения зарегистрированного и фактического потребления энергии.
Предложенная мера предусматривает штрафы за превышение норм потребления, указанных в платежных документах, но расчёт штрафов будет производиться по тарифам для промышленных потребителей, а не по льготным тарифам для жителей.
Эти шаги направлены на легализацию рынка майнинга и снижение нагрузки на энергосистему от нелицензированной деятельности по добыче криптовалют.
Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.