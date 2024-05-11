Поливаем арбузы правильно: вот как это важно сделать, чтобы не получить безвкусные ягоды

Как правильно полить арбузы

2:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза. Вода составляет целых 92 процента структуры арбуза.

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Неправильное количество и в неподходящее время на самом деле не позволяет фруктам приобрести сладкий вкус. Вместо этого вы получите арбуз, который по вкусу больше напоминает влажную клетчатку или, возможно, размоченный пенопласт.

Очевидно, что правильный полив растений, таких как арбузы, очень важен. Многие жизненно важные процессы в растении невозможны без H2O.

Вопрос о том, когда и сколько поливать, зависит от возраста и зрелости ваших растений. Если вы пытаетесь проращивать семена или ухаживать за прижившимися растениями, то вам необходимо поддерживать равномерную влажность почвы.

Семенам потребуется много воды, как и вашим более зрелым посадкам. Чтобы добиться этого, поливайте всякий раз, когда поверхность почвы будет сухой на ощупь. Но держите его влажным, а не переувлажнённым. Перенасыщенная почва может заглушить корни, а также способствовать распространению болезнетворных микроорганизмов.

Но для арбузов, которые вот-вот созреют, вам лучше сократить полив, поскольку это способствует концентрации в плодах восхитительного сахара и приданию им того аромата, которым они славятся.

В частности, следует полностью прекратить дополнительный полив за одну-две недели до того, как вы планируете собрать арбузы — точная дата сбора урожая зависит от того, какие сорта вы решите выращивать.

Если вы не сделаете этого, то в итоге у вас могут получиться безвкусные фрукты.

Чтобы сохранить здоровье ваших растений, стоит избегать полива сверху. Полив сверху смачивает поверхность листьев и плодов, что способствует распространению болезней. В идеале вы должны орошать почву непосредственно вокруг корней.

Но если вам приходится поливать сверху, обязательно делайте это ранним утром. Это дает дневной жаре и солнечному свету возможность испарять лишнюю влагу.

Для достижения максимальной эффективности проводите полив два-четыре раза в неделю при отсутствии дождей, а для сохранения влаги может оказаться полезным нанесение дюйма или двух мульчи.