Ксения Собчак назвала занятным извращением попытки мужчин заменять своих жён их копиями

Собчак считает извращением желание мужчин находить невест, похожих на бывших жён

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что музыканта Гэвина Россдейла заметили на отдыхе с точной копией его бывшей жены.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

Собчак разместила в своём Telegram-канале англоязычную новость о том, что музыкант Гэвин Россдейл отдыхал в Мексике со своей девушкой Хоаной Икс, которая очень похожа на его бывшую жену Гвен Стефани.

"Новая девушка — точная копия бывшей жены. Есть в этом какое-то занятное извращение", — прокомментировала журналистка новость.

Ранее сообщалось, что объединяет бывшую и нынешнюю жён режиссёра Константина Богомолова.