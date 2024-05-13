Ксения Собчак назвала занятным извращением попытки мужчин заменять своих жён их копиями

Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что музыканта Гэвина Россдейла заметили на отдыхе с точной копией его бывшей жены.
Собчак разместила в своём Telegram-канале англоязычную новость о том, что музыкант Гэвин Россдейл отдыхал в Мексике со своей девушкой Хоаной Икс, которая очень похожа на его бывшую жену Гвен Стефани.
"Новая девушка — точная копия бывшей жены. Есть в этом какое-то занятное извращение", — прокомментировала журналистка новость.
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