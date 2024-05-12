Климова рассказала, почему ее сын от Игоря Петренко не пойдет в армию

Климова рассказала о наследственном заболевании сетчатки глаз у сына от Петренко

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Климова в беседе с порталом "ТН Звезды" рассказала, что ее старшему сыну Матвею, рожденному в браке с актером Игорем Петренко, диагностировали наследственное заболевание сетчатки глаз.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

По этой причине мальчик, который профессионально занимался боксом и мечтал стать военным, был вынужден поменять сферу интересов. Так, юноша решил пойти по стопам родителей и поступил в Театральную школу Олега Табакова.

"Если он будет стараться, у него может получиться. Поэтому я не стала с ним бороться, отговаривать, пусть попробует, его это или не его. Вижу, что Матвей просто растворился в этой атмосфере", — пояснила артистка.

Екатерина Климова воспитывает четверых детей от трех разных мужей. Старшая дочь Елизаветы появилась в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Корней и Матвей родились у актрисы от коллеги Игоря Петренко, а дочь Беллу она подарила третьему супругу, актеру Геле Месхи. В настоящее время актриса не замужем.

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