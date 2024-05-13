Эта кнопка в вашем авто может изменить всё. Узнайте, как не скатываться на горке

Подробный обзор функции Auto Hold: как это работает и зачем она нужна в авто

0:44 Your browser does not support the audio element. Авто

Функция Auto Hold, менее известная, но весьма полезная особенность современных автомобилей, позволяет предотвратить случайное скатывание машины на уклоне или при остановке.

Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung is licensed under CC BY-SA 3.0

Эта система автоматически поддерживает давление в тормозной системе, пока водитель не переключится на первую передачу или не будет готов к движению. Auto Hold особенно ценится владельцами автомобилей с автоматической коробкой передач, так как позволяет убрать ногу с тормоза без риска скатывания.

Функцию можно активировать через электрическую кнопку, настройки автомобиля или сильное нажатие на тормоз. Визуальный индикатор на приборной панели уведомляет о её активаци