"Ни мальчик, ни девочка": 24-летний победитель "Евровидения-2024" из Швейцарии разбил свой приз сразу после вручения

Победитель "Евровидения-2024" швейцарец Немо разбил Хрустальный микрофон об сцену

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Победитель ежегодного международного музыкально-вокального конкурса "Евровидение" швейцарец Немо Меттлер случайно уронил главный приз — Хрустальный микрофон — и разбил об сцену.

Фото: youtube.com by канал Eurovision Song Contest is licensed under public domain

Награду за победу в конкурсе музыканту вручала победительница прошлого года, певица Лорин. Сначала Немо помахал трофеем со сцены, а затем случайно его уронил.

В беседе с журналистами швейцарец заявил, что испортил микрофон, но ему уже выдали новый.

Победу в конкурсе исполнителю принесла композиция The Code, сочетающая в себе рэп и оперу. В ней говорится о том, как герой, побывавший в аду, попал в рай.

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