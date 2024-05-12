"Ни мальчик, ни девочка": 24-летний победитель "Евровидения-2024" из Швейцарии разбил свой приз сразу после вручения

Победитель ежегодного международного музыкально-вокального конкурса "Евровидение" швейцарец Немо Меттлер случайно уронил главный приз — Хрустальный микрофон — и разбил об сцену.
Награду за победу в конкурсе музыканту вручала победительница прошлого года, певица Лорин. Сначала Немо помахал трофеем со сцены, а затем случайно его уронил.
В беседе с журналистами швейцарец заявил, что испортил микрофон, но ему уже выдали новый.
Победу в конкурсе исполнителю принесла композиция The Code, сочетающая в себе рэп и оперу. В ней говорится о том, как герой, побывавший в аду, попал в рай.
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