Зелёная чечевица с жареными грибами, орехами пекан и зеленью: получается очень вкусное и ароматное блюдо

Несколько скромных ингредиентов — и в итоге получается яркое, вкусное и сытное блюдо, в котором много клетчатки.
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Клетчатка полезна для здорового пищеварения, также она способствует снижению риска хронических заболеваний.
Ингредиенты
4 больших гриба портобелло
2 лука-шалота, нарезанных дольками
1 зубчик чеснока, тонко нарезанный
1 чашка разрезанной пополам брюссельской капусты
1 чашка свежих листьев радиччо
1/2 стакана сушёной зелёной чечевицы
1/2 стакана половинок орехов пекан
2,5 столовые ложки оливкового масла
2 столовые ложки яблочного уксуса
2 столовые ложки нарезанной петрушки
2 столовые ложки топлёного масла
1 чайная ложка свежих листьев тимьяна
Чёрный молотый перец по вкусу
Соль по вкусу
Приготовление
Разогрейте духовку до 210 градусов. Смажьте маслом 2 больших противня. Выложите брюссельскую капусту и дольки шалота на лист и сбрызните 1 столовой ложкой оливкового масла. Посолите и поперчите.
На другой смазанный маслом противень выложите грибы ножкой вверх. Полейте 1 столовой ложкой оливкового и сливочного масла. Сверху выложите листья тимьяна, приправьте по вкусу солью и перцем.
Запекайте овощи 25 минут.
Отварите чечевицу.
Нагрейте оставшееся оливковое масло в большой сковороде. Поджарьте орехи пекан в течение 2 минут, затем добавьте радиччо и чеснок. Готовьте 3-4 минуты, затем добавьте чечевицу и овощи. Сбрызните яблочным уксусом, добавьте щепотку соли и перца. Добавьте листья петрушки.