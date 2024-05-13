Зелёная чечевица с жареными грибами, орехами пекан и зеленью: получается очень вкусное и ароматное блюдо

Блюдо средиземноморской кухни: чечевица с жареными грибами

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Несколько скромных ингредиентов — и в итоге получается яркое, вкусное и сытное блюдо, в котором много клетчатки.

Фото: flickr.com by jules:stonesoup is licensed under CC BY 2.0.

Клетчатка полезна для здорового пищеварения, также она способствует снижению риска хронических заболеваний.

Ингредиенты

4 больших гриба портобелло

2 лука-шалота, нарезанных дольками

1 зубчик чеснока, тонко нарезанный

1 чашка разрезанной пополам брюссельской капусты

1 чашка свежих листьев радиччо

1/2 стакана сушёной зелёной чечевицы

1/2 стакана половинок орехов пекан

2,5 столовые ложки оливкового масла

2 столовые ложки яблочного уксуса

2 столовые ложки нарезанной петрушки

2 столовые ложки топлёного масла

1 чайная ложка свежих листьев тимьяна

Чёрный молотый перец по вкусу

Соль по вкусу

Приготовление

Разогрейте духовку до 210 градусов. Смажьте маслом 2 больших противня. Выложите брюссельскую капусту и дольки шалота на лист и сбрызните 1 столовой ложкой оливкового масла. Посолите и поперчите. На другой смазанный маслом противень выложите грибы ножкой вверх. Полейте 1 столовой ложкой оливкового и сливочного масла. Сверху выложите листья тимьяна, приправьте по вкусу солью и перцем. Запекайте овощи 25 минут. Отварите чечевицу. Нагрейте оставшееся оливковое масло в большой сковороде. Поджарьте орехи пекан в течение 2 минут, затем добавьте радиччо и чеснок. Готовьте 3-4 минуты, затем добавьте чечевицу и овощи. Сбрызните яблочным уксусом, добавьте щепотку соли и перца. Добавьте листья петрушки.