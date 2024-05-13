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Зелёная чечевица с жареными грибами, орехами пекан и зеленью: получается очень вкусное и ароматное блюдо

Блюдо средиземноморской кухни: чечевица с жареными грибами

1:51
Еда

Несколько скромных ингредиентов — и в итоге получается яркое, вкусное и сытное блюдо, в котором много клетчатки.

Блюдо средиземноморской кухни: чечевица с жареными грибами
Фото: flickr.com by jules:stonesoup is licensed under CC BY 2.0.

Клетчатка полезна для здорового пищеварения, также она способствует снижению риска хронических заболеваний.

Ингредиенты

  • 4 больших гриба портобелло
  • 2 лука-шалота, нарезанных дольками
  • 1 зубчик чеснока, тонко нарезанный
  • 1 чашка разрезанной пополам брюссельской капусты
  • 1 чашка свежих листьев радиччо
  • 1/2 стакана сушёной зелёной чечевицы
  • 1/2 стакана половинок орехов пекан
  • 2,5 столовые ложки оливкового масла
  • 2 столовые ложки яблочного уксуса
  • 2 столовые ложки нарезанной петрушки
  • 2 столовые ложки топлёного масла
  • 1 чайная ложка свежих листьев тимьяна
  • Чёрный молотый перец по вкусу
  • Соль по вкусу

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 210 градусов. Смажьте маслом 2 больших противня. Выложите брюссельскую капусту и дольки шалота на лист и сбрызните 1 столовой ложкой оливкового масла. Посолите и поперчите.
  2. На другой смазанный маслом противень выложите грибы ножкой вверх. Полейте 1 столовой ложкой оливкового и сливочного масла. Сверху выложите листья тимьяна, приправьте по вкусу солью и перцем.
  3. Запекайте овощи 25 минут.
  4. Отварите чечевицу.
  5. Нагрейте оставшееся оливковое масло в большой сковороде. Поджарьте орехи пекан в течение 2 минут, затем добавьте радиччо и чеснок. Готовьте 3-4 минуты, затем добавьте чечевицу и овощи. Сбрызните яблочным уксусом, добавьте щепотку соли и перца. Добавьте листья петрушки. 
Обалденно Вкусная Чечевица с Грибами
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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