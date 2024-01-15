Западные соревнования без россиян с допинговыми норвежцами становятся неинтересными, считает олимпийский чемпион Васильев

Олимпийский чемпион Васильев: рано или поздно Россию попросят вернуться на международные соревнования

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, что думает о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

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По мнению знаменитого биатлониста, в один прекрасный день Россию не просто допустят, а будут просить вернуться на международную спортивную арену, потому что когда в соперниках есть россияне, состязания становятся действительно интересными и непредсказуемыми.

"Рано или поздно нас допустят, причем Россию именно попросят вернуться обратно. Западные соревнования в лыжных гонках и биатлоне с допинговыми норвежцами становятся неинтересными. Единственная страна, которая может привнести интригу, — Россия", — сказал Васильев в беседе с "Матч ТВ".

Олимпийский чемпион напомнил, что и раньше на российских спортсменов на Западе всегда выплёскивали негативные эмоции, а сейчас им просто не на кого "изливать свою мерзость", поэтому жителям западных стран приходится непросто без россиян.

Васильев уверен, что российские спортсмены вернутся на международные старты самое большее через год. Биатлонист добавил, что к возвращению нужно готовиться, потому что россияне вернутся победителями и будут диктовать странам Запада свои условия.