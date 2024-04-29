Могут ли оштрафовать за быстрый проезд пустой "зебры"? Новые правила и штрафы

Важность снижения скорости перед пешеходными переходами: рекомендации и правила

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В прошлом водители обязаны были снижать скорость или останавливаться перед нерегулируемыми пешеходными переходами, согласно пункту 14.1 Правил Дорожного Движения.

Фото: Wikipedia by Tom Thiel

Современные правила уже не требуют замедления перед пустыми переходами, если водитель соблюдает скоростной режим. Однако ГИБДД по-прежнему рекомендует водителям замедляться в целях безопасности, чтобы избежать возможности не заметить пешеходов, начинающих пересечение.

Несоблюдение этого может привести к штрафу в размере от 1500 до 2500 рублей.