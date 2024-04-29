В прошлом водители обязаны были снижать скорость или останавливаться перед нерегулируемыми пешеходными переходами, согласно пункту 14.1 Правил Дорожного Движения.
Современные правила уже не требуют замедления перед пустыми переходами, если водитель соблюдает скоростной режим. Однако ГИБДД по-прежнему рекомендует водителям замедляться в целях безопасности, чтобы избежать возможности не заметить пешеходов, начинающих пересечение.
Несоблюдение этого может привести к штрафу в размере от 1500 до 2500 рублей.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.