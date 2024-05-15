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В Московском Молодёжном театре покажут "Капитанов песка"

1:33
Культура

Московский Молодежный театр под руководством Вячеслава Спесивцева 22 мая в 19:00 покажет отчетный спектакль Старшей студии при Московском Молодежном театре "Капитаны песка".

В Московском Молодёжном театре покажут "Капитанов песка"
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра

Автор: Жоржи Амаду

Постановка: В. С. Спесивцев

Тысячи покинутых беспризорных детей скитаются по просторам Южной Америки. В Бразилии они роются в отбросах, попрошайничают и воруют. Их дом — улица, их кумир и своего рода Робин Гуд — кровавый террорист Лампиан, герой бразильской бедноты; они озлоблены и одиноки. Чтобы не пропасть по одиночке, они сбиваются в шайки и терроризируют благополучных горожан. Об одной из таких банд, и трагическом конце ее участников рассказывает наш спектакль.

Спектакль "Капитаны песка" в постановке В. Спесивцева — это танец, борьба, гимнастика, акробатика, музыка — все вместе. Музыка и ритм обретают телесное воплощение в движениях, декоративный танец наполняется живой игрой двух людей, нападение, защита, обман, бахвальство, усталость, примирение, обида — все это рождается в игре, танцует, борется в едином действии.

Продолжительность спектакля: 1 час 25 минут.

Вместе с профессиональными актерами в спектакле заняты воспитанники Старшей студии, это будет их отчетный спектакль за учебный год.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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