На МКС собрали и выбросили мусор — в Роскосмосе рассказали, как и куда

В Роскосмосе рассказали об утилизации старого оборудования МКС

0:51 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

Космонавты собрали мусор на МКС и поместили его в грузовой корабль "Прогресс МС-25", который должен отчалить от станции 28 мая. Во вторник Роскосмос рассказал, чем занимался экипаж 13 мая.

Фото: TG РКК "Энергия" is licensed under public domain

Кроме утилизации отработавшего своё оборудования с целью уборки помещений, были проведены научные эксперименты "Кварц-М" по изучению коррозии поверхности МКС и "Пилот-Т" по исследованию воздействия длительных полётов на психику.

В этот же день в рамках эксперимента "Перспектива-КМ" были развёрнуты конструкции на основе углеродной ткани и полимерной матрицы с эффектом памяти формы, которые Олег Кононенко и Николай Чуб установили снаружи МКС во время выхода в открытый космос 25 апреля.

Куда девается мусор с МКС