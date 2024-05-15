"Во вражескую страну": ведущая Первого канала Ольга Ушакова покинула Россию с мужем

Телеведущая Ольга Ушакова в своем блоге рассказала, что они с мужем отпирались в путешествие в Англию.
Она призналась, что поездка получилась короткой и спонтанной, но такие "вылазки" она любит больше, чем запланированный отпуск.
"После интенсивной рабочей первой половины мая мне просто был необходим этот глоток свежего воздуха. Дети дома. Конечно, скучаю, но родителям обязательно нужно отдыхать вдвоем", — поделилась ведущая Первого канала.
Ольга Ушакова воспитывает четверых детей. Старшая дочь ведущей страдает от аутизма. Телеведущая отмечала, что воспитывать "особенного" ребенка в России непросто. Также от первого брака у нее есть дочь Ксения.
С нынешним супругом, бизнесменом Адамом Керимом у них подрастают двое дочерей — Мария и Белла.
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