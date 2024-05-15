Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт ЖКХ обещала, что рост взносов на капремонт не будет резким
Опасные брелоки: как тяжелый ключниц может стать причиной аварии
5 голливудских актёров, которые не любят сорить деньгами
Певица МакSим перестала лечиться от алкогольной зависимости
Подтверждено существование альвеновских волн, объясняющих нагрев солнечной короны
Одри Хепберн отличалась аристократизмом благодаря своему происхождению
В Московском Молодёжном театре покажут "Капитанов песка"
Мать Натальи Водяновой назвала нынешнего супруга дочери строгим человеком
подкормка для клубники
Стало известно, почему Полина Гагарина не смогла забрать награду за лучшее шоу на премии "Жара"

Гагарина не смогла забрать премию Жара Music Awards из-за ухудшения самочувствия

0:50
Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина приехала на вручение премии Жара Music Awards, но выйти на сцену за наградой не смогла, так как ей стало плохо. Об этом пишет Woman.

Гагарина не смогла забрать премию Жара Music Awards из-за ухудшения самочувствия
Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

Гастрольная программа исполнительницы под названием "Навсегда" была признана лучшим шоу года, но забрать награду Гагарина не смогла. Стало известно, что она отправилась домой из-за ухудшения самочувствия.

При этом 9 мая певица опубликовала в своем блоге снимок с капельницей и заявила, что ей необходимо какое-то время посидеть дома.

В настоящее время артистка активно готовится к своему большому сольному концерту в "Лужниках" и тратит много энергии на подготовку шоу.

Ранее мать Натальи Водяновой рассказала, что считает нынешнего зятя строгим.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
Как использовать опилки огороднику?
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Армия Украины бежит из Волчанска, оборона ВСУ посыпалась и в Часове Яре Дмитрий Плотников Грузия принимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов
В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС
Доктор Александр Мясников рассказал, что в его курятник пробралась лисица и передушила всех кур
Какую кошку выбрать: лучшие породы для каждого типа жилища
Какую кошку выбрать: лучшие породы для каждого типа жилища
Последние материалы
Одри Хепберн отличалась аристократизмом благодаря своему происхождению
Гагарина не смогла забрать премию Жара Music Awards из-за ухудшения самочувствия
Армия Украины бежит из Волчанска, оборона ВСУ посыпалась и в Часове Яре
В Московском Молодёжном театре покажут "Капитанов песка"
Мать Натальи Водяновой назвала нынешнего супруга дочери строгим человеком
подкормка для клубники
Лиана Гриба подала встречное заявление на супругу своего коллеги Никиты Волкова
Как приготовить шоколадно-медовый мусс без яиц
Ведущая Первого канала Ушакова улетела с мужем из России в Англию
Адвокат Зуй: недвижимость с банкротных торгов может быть на 50% дешевле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников