Стало известно, почему Полина Гагарина не смогла забрать награду за лучшее шоу на премии "Жара"

Певица Полина Гагарина приехала на вручение премии Жара Music Awards, но выйти на сцену за наградой не смогла, так как ей стало плохо. Об этом пишет Woman.
Гастрольная программа исполнительницы под названием "Навсегда" была признана лучшим шоу года, но забрать награду Гагарина не смогла. Стало известно, что она отправилась домой из-за ухудшения самочувствия.
При этом 9 мая певица опубликовала в своем блоге снимок с капельницей и заявила, что ей необходимо какое-то время посидеть дома.
В настоящее время артистка активно готовится к своему большому сольному концерту в "Лужниках" и тратит много энергии на подготовку шоу.
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