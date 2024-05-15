Если вы любитель смузи, то этот рецепт напитка с киви и бананом вам точно понравится
Полезный смузи с киви и бананом
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Киви называют суперфруктом, поскольку в нём содержатся полезные для здоровья витамины и минералы. Включите этот полезный фрукт в свой рацион, например, приготовьте вкусный смузи.
Фото: flickr.com by YoAmes is licensed under CC BY-SA 2.0.
Ингредиенты
- 4 стакана холодного молока
- 2 банана
- 1/4 стакана семян граната
- 2 киви
- 2 столовые ложки мёда
- 4 кубика льда
Приготовление
- Очистите и нарежьте бананы и киви. Поместите эти кусочки в блендер.
- Добавьте половину охлаждённого молока и перемешайте. Добавьте мёд и оставшееся молоко и ещё раз перемешайте.
- Добавьте лёд и перемешайте. При подаче украсьте смузи зёрнами граната.
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Смузи из киви. Рецепт полезного смузи