Если вы любитель смузи, то этот рецепт напитка с киви и бананом вам точно понравится

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Полезный смузи с киви и бананом

0:45
Еда

Киви называют суперфруктом, поскольку в нём содержатся полезные для здоровья витамины и минералы. Включите этот полезный фрукт в свой рацион, например, приготовьте вкусный смузи.

Полезный смузи с киви и бананом
Фото: flickr.com by YoAmes is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты

  • 4 стакана холодного молока
  • 2 банана
  • 1/4 стакана семян граната
  • 2 киви
  • 2 столовые ложки мёда
  • 4 кубика льда

Приготовление

  1. Очистите и нарежьте бананы и киви. Поместите эти кусочки в блендер.
  2. Добавьте половину охлаждённого молока и перемешайте. Добавьте мёд и оставшееся молоко и ещё раз перемешайте.
  3. Добавьте лёд и перемешайте. При подаче украсьте смузи зёрнами граната. 
Смузи из киви. Рецепт полезного смузи
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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