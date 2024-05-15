Если вы любитель смузи, то этот рецепт напитка с киви и бананом вам точно понравится

Полезный смузи с киви и бананом

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Киви называют суперфруктом, поскольку в нём содержатся полезные для здоровья витамины и минералы. Включите этот полезный фрукт в свой рацион, например, приготовьте вкусный смузи.

Фото: flickr.com by YoAmes is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты

4 стакана холодного молока

2 банана

1/4 стакана семян граната

2 киви

2 столовые ложки мёда

4 кубика льда

Приготовление

Очистите и нарежьте бананы и киви. Поместите эти кусочки в блендер. Добавьте половину охлаждённого молока и перемешайте. Добавьте мёд и оставшееся молоко и ещё раз перемешайте. Добавьте лёд и перемешайте. При подаче украсьте смузи зёрнами граната.