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Летний отдых в Крыму 2024: резкий рост спроса на отели с высокими рейтингами

Среди россиян вырос спрос на отдых в пятизвездочных отелях Крыма

1:23
Туризм

В летний сезон 2024 года наблюдается рост спроса среди россиян на отдых в Крыму. По сравнению с периодом июнь-август 2023 года, объемы бронирования увеличились на 50%. Об этом сообщил в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.

Среди россиян вырос спрос на отдых в пятизвездочных отелях Крыма
Фото: wikimedia.org by Деревягин Игорь is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он отметил, что туристы предпочитают бронировать отели с развитой инфраструктурой для семейного отдыха и санатории с лечебными программами.

Наталия Стамбульникова, председатель межрегиональной общественной организации "Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя", в интервью порталу TourDom рассказала, что есть повышенный интерес к четырех- и пятизвездочным отелям в регионе. Она указала, что из-за ограниченного количества таких отелей существует высокая конкуренция.

Стамбульникова также добавила: "Активность туристов заметно возросла, особенно это касается отелей с высокими рейтингами. В то же время в малых гостевых домах значительного всплеска нет, хотя бронирования тоже увеличиваются".

В конце апреля Ассоциация туроператоров России сообщила, что спрос на отдых в Крыму во время майских праздников удвоился, подтверждая статус полуострова как самого бюджетного направления на Черном море.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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