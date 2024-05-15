Летний отдых в Крыму 2024: резкий рост спроса на отели с высокими рейтингами

Среди россиян вырос спрос на отдых в пятизвездочных отелях Крыма

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

В летний сезон 2024 года наблюдается рост спроса среди россиян на отдых в Крыму. По сравнению с периодом июнь-август 2023 года, объемы бронирования увеличились на 50%. Об этом сообщил в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.

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Он отметил, что туристы предпочитают бронировать отели с развитой инфраструктурой для семейного отдыха и санатории с лечебными программами.

Наталия Стамбульникова, председатель межрегиональной общественной организации "Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя", в интервью порталу TourDom рассказала, что есть повышенный интерес к четырех- и пятизвездочным отелям в регионе. Она указала, что из-за ограниченного количества таких отелей существует высокая конкуренция.

Стамбульникова также добавила: "Активность туристов заметно возросла, особенно это касается отелей с высокими рейтингами. В то же время в малых гостевых домах значительного всплеска нет, хотя бронирования тоже увеличиваются".

В конце апреля Ассоциация туроператоров России сообщила, что спрос на отдых в Крыму во время майских праздников удвоился, подтверждая статус полуострова как самого бюджетного направления на Черном море.