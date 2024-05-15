Видят ли собаки сны: ученые дали четкий ответ — собачники в шоке

Ученые дали ответ, видят ли собаки сны

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Несколько десятилетий назад учёные относились к собакам скептически, полагая, что эти члены нашей семьи не способны видеть сны из-за их уступающей человеческой нервной системы. Прежние мыслители считали, что собаки во время сна лишь проходят через определённые неврологические реакции.

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Существуют ли собачьи сны на самом деле? Современные исследования показывают, что собаки действительно способны видеть сны. Эксперты подтверждают это, указывая на наличие у животных тех же фаз сна, что и у людей.

Сегодня принято считать, что собаки действительно могут видеть сны, хотя точные сюжеты их ночных видений остаются нам неизвестными, поскольку животные не могут об этом рассказать. Обычно считается, что собаки во сне переживают ситуации, с которыми они сталкивались в течение своей жизни.