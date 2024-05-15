Почему икра столь важна для поддержания здоровья и красоты

Икра: секрет красоты и здоровья в вашем меню

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы до сих пор не добавили тост с икрой в свое ежедневное меню, то стоит задуматься, что упускаете. Икра лососевых рыб, будь то красная, частиковая или осетровая, является богатым источником полиненасыщенных жирных кислот, витаминов и минералов, таких как селен и фосфор, делая ее незаменимым продуктом по мнению экспертов.

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Этот продукт оказывает множество положительных воздействий на организм:

Икра помогает улучшить состояние кожи и восстановить эпидермис за счет антивозрастного эффекта, стимулируя процессы обновления клеток и производство коллагена.

Благодаря содержанию ПНЖК, икра улучшает когнитивные функции, поддерживает здоровье мозга и помогает улучшить память и концентрацию внимания.

Икра обеспечивает организм кальцием и фосфором, необходимыми для здоровья костей и мышц, особенно в условиях современного сидячего образа жизни.

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в икре, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Витамин А, который содержится в икре, поддерживает здоровье глаз, предотвращает снижение зрения и защищает от глазных болезней.

Селен, также присутствующий в икре, обладает антираковыми свойствами, что делает икру эффективным средством профилактики онкологии.

Икра может улучшить настроение благодаря содержанию магния и Омега-3 жирных кислот, которые корректируют приступы депрессивных расстройств и снижают риск депрессии.