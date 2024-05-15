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Мусс из шоколада и мёда без выпечки и яиц: от такого лакомства не сможет отказаться ни один сладкоежка

Как приготовить шоколадно-медовый мусс без яиц

1:11
Еда

Все любят шоколад. Мало кто сможет отказаться от шоколадного лакомства. Мусс из шоколада и мёда, который готовится без яиц, — один из таких десертов, который придётся по вкусу сладкоежкам.

Как приготовить шоколадно-медовый мусс без яиц
Фото: flickr.com by Crystl is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Замена рафинированного белого сахара мёдом делает этот десерт более полезным. К тому же мёд снижает уровень "плохого" холестерина, а также является хорошим источником антиоксидантов. Шоколад богат антиоксидантами, а также считается одним из лучших продуктов для борьбы с диабетом.

Ингредиенты 

  • 100 г чипсов из тёмного шоколада
  • 1/2 стакана взбитых сливок
  • 6 столовых ложек мёда

Для украшения

  • Вишня

Приготовление

  1. Растопите тёмный шоколад на медленном огне или в микроволновой печи.
  2. В миске взбейте густые сливки до образования мягких пиков.
  3. Добавьте растопленный тёмный шоколад и мёд во взбитые сливки и хорошо перемешайте. Перелейте мусс в пластиковые стаканчики для десерта, уберите формочки с десертом в холодильник и оставьте там минимум на полчаса. Украсьте десерт вишней.
Нежнейший десерт без выпечки! Невероятно Просто и Вкусно!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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