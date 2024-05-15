Мусс из шоколада и мёда без выпечки и яиц: от такого лакомства не сможет отказаться ни один сладкоежка

Все любят шоколад. Мало кто сможет отказаться от шоколадного лакомства. Мусс из шоколада и мёда, который готовится без яиц, — один из таких десертов, который придётся по вкусу сладкоежкам.
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Замена рафинированного белого сахара мёдом делает этот десерт более полезным. К тому же мёд снижает уровень "плохого" холестерина, а также является хорошим источником антиоксидантов. Шоколад богат антиоксидантами, а также считается одним из лучших продуктов для борьбы с диабетом.
Ингредиенты
100 г чипсов из тёмного шоколада
1/2 стакана взбитых сливок
6 столовых ложек мёда
Для украшения
Вишня
Приготовление
Растопите тёмный шоколад на медленном огне или в микроволновой печи.
В миске взбейте густые сливки до образования мягких пиков.
Добавьте растопленный тёмный шоколад и мёд во взбитые сливки и хорошо перемешайте. Перелейте мусс в пластиковые стаканчики для десерта, уберите формочки с десертом в холодильник и оставьте там минимум на полчаса. Украсьте десерт вишней.
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