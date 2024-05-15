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Мама Натальи Водяновой рассказала неприятную правду про второго мужа модели

Мать Натальи Водяновой назвала нынешнего супруга дочери строгим человеком

0:44
Шоу-бизнес

Мать модели Натали Водяновой Лариса Кусакина в программы "Сегодня вечером" отметила, что нынешний супруг дочери, французский предприниматель Антуан Арно очень строгий.

Мать Натальи Водяновой назвала нынешнего супруга дочери строгим человеком
Фото: youtube.com by канал Vogue Russia is licensed under public domain

По ее словам, первый муж наследницы, британский аристократ Джастин Портман нравился ей больше и внешне, и по характеру. Но Водяновой после десяти лет брака стало скучно, так как ни мужчина, ни его семья никогда не работали.

Антуан Арно же попросил всех лечь спать в 22:00 вечера, когда Лариса Кусакина приезжала в гости к дочери.

Ранее стало известно, что Лиана Гриба написала встречное заявление за супругу Никиты Волкова.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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