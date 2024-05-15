Мама Натальи Водяновой рассказала неприятную правду про второго мужа модели

Мать модели Натали Водяновой Лариса Кусакина в программы "Сегодня вечером" отметила, что нынешний супруг дочери, французский предприниматель Антуан Арно очень строгий.
По ее словам, первый муж наследницы, британский аристократ Джастин Портман нравился ей больше и внешне, и по характеру. Но Водяновой после десяти лет брака стало скучно, так как ни мужчина, ни его семья никогда не работали.
Антуан Арно же попросил всех лечь спать в 22:00 вечера, когда Лариса Кусакина приезжала в гости к дочери.
Ранее стало известно, что Лиана Гриба написала встречное заявление за супругу Никиты Волкова.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.