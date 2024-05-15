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Чем подкормить клубнику в начале её цветения?

подкормка для клубники

2:15
Садоводство » Плодовые

Клубника - это любимая ягода многих садоводов и огородников. Она не только вкусная, но и полезная, содержит множество витаминов и микроэлементов. Чтобы получить богатый урожай сочных и сладких ягод, необходимо правильно ухаживать за растением, особенно в период цветения.

подкормка для клубники
Фото: commons.wikimedia.org by Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одним из важных аспектов заботы о клубнике в начале цветения является подкормка. В этот период растение нуждается в дополнительном питании, чтобы обеспечить его силой и энергией для формирования крупных и сочных ягод.

Первое, что необходимо учитывать при подкормке клубники - это ее потребности в питательных веществах. В период цветения растение нуждается в большом количестве калия и фосфора, которые способствуют формированию и созреванию ягод. Также важно обеспечить растение азотом, который необходим для роста и развития зеленой массы.

Для подкормки клубники в начале цветения можно использовать органические и минеральные удобрения. Органические удобрения, такие как перегной или компост, обеспечат растение не только питательными веществами, но и улучшат структуру почвы. Минеральные удобрения, например, калийные и фосфорные удобрения, можно применять в виде растворов или гранул, смешивая их с почвой вокруг растения.

Важно помнить, что подкормку клубники необходимо проводить с осторожностью, чтобы не переборщить с дозировкой удобрений. Лучше немного недодать, чем перекормить растение, что может привести к ожогам корней и повреждению растения.

Также стоит учитывать, что подкормку клубники необходимо проводить регулярно, примерно раз в 2-3 недели. Это позволит растению получать необходимое количество питательных веществ в течение всего периода цветения.

Важным моментом при подкормке клубники является правильное распределение удобрений вокруг растения. Не стоит слишком близко подкладывать удобрения к стеблю, чтобы не повредить корни. Лучше распределить их равномерно по всей площади вокруг растения.
Больше: https://sinonim.org/gen#res

Лучшее удобрение для клубники
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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