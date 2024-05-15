Появились подробности драки между актрисой сериала "Постучись в мою дверь" и женой "русского Серкана Болата" Никиты Волкова

Лиана Гриба подала встречное заявление на супругу своего коллеги Никиты Волкова

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Лиана Гриба, известная по сериалу "Постучись в мою дверь", опровергла обвинения в нападении на жену актера Никиты Волкова Елену Еременко. Она подала встречное заявление в МВД. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Лианы Грибы в Инстаграм is licensed under public domain

Гриба пояснила, что в декабре действительно произошел инцидент между ней и супругой коллеги, в результате которого пришлось привлекать сотрудников полиции. Однако она ни на кого не нападала.

Актриса заявила, что была вынуждена защищаться. Сейчас она при помощи адвоката подготовила контрзаявление и подала его в полицию. В тот день, по ее словам, она подавала заявление в ЗАГС со своим женихом, поэтому все обвинения в ревности считает необоснованными.

Конфликт между двумя женщина возник 9 декабря на вечеринке, посвященный завершению съемок сериала.

Ранее Ольга Ушакова рассказала об отъезде вместе с мужем из России.