Появились подробности драки между актрисой сериала "Постучись в мою дверь" и женой "русского Серкана Болата" Никиты Волкова

Актриса Лиана Гриба, известная по сериалу "Постучись в мою дверь", опровергла обвинения в нападении на жену актера Никиты Волкова Елену Еременко. Она подала встречное заявление в МВД. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Гриба пояснила, что в декабре действительно произошел инцидент между ней и супругой коллеги, в результате которого пришлось привлекать сотрудников полиции. Однако она ни на кого не нападала.
Актриса заявила, что была вынуждена защищаться. Сейчас она при помощи адвоката подготовила контрзаявление и подала его в полицию. В тот день, по ее словам, она подавала заявление в ЗАГС со своим женихом, поэтому все обвинения в ревности считает необоснованными.
Конфликт между двумя женщина возник 9 декабря на вечеринке, посвященный завершению съемок сериала.
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