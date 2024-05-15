Алла Пугачёва и Максим Галкин* повеселились на концерте группы ДДТ: "Питер. Юность. Друзья"

Алла Пугачёва поделилась видео с концерта группы ДДТ.
Примадонна разместила в "Инстаграме"* кадры, на которых она с Максимом Галкиным** подпевают живому выступлению Юрия Шевчука, который дал концерт на Кипре.
"Питер. Юность. Друзья. Концерт ДДТ собрал нас вместе и сделал встречу незабываемой", — гласит подпись под видео.
Народная артистка СССР разместила также фото с совместных посиделок с Юрием Шевчуком. К артистам присоединился также гражданин Кипра, банкир Олег Тиньков***.
Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте собрала вместе всех своих детей.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
** признан Минюстом РФ иностранным агентом
*** признан Минюстом РФ иностранным агентом
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